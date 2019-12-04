Чемпион Украины Мотор сделал шаг к выходу в четвертьфинал гандбольной SEHA-лиги (видео)

Запорожский клуб в восьмом туре одержал победу в Хорватии.

Запорожский "Мотор" в рамках восьмого тура международной SEHA-лиги на выезде играл против хорватского клуба "Нексе".

"Мотор" уступал к перерыву, но во второй половине встречи, несмотря на трудную концовку, сумел одержать победу.

Самым результативным в составе украинского клуба стал Стеван Вуйович, на счету которого 7 голов.

"Нексе" (Хорватия) - "Мотор" (Украина) - 25:28 (15:14)

После восьми туров "Мотор" набрал 18 очков и занимает второе место в своей группе. Чтобы гарантировать прямую путевку в четвертьфинал, чемпиону Украины в следующем туре 10 декабря нужно обыграть дома сербскую "Войводину".

Видео было опубликовано на официальном канале "Мотора" в YouTube.

Как сообщал УНИАН, в ноябре "Мотор" сменил главного тренера. Вместо Николая Степанца команду возглавил Ростислав Ланевич.