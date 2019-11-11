Запорожский Мотор уволил главного тренера после очередного поражения в гандбольной ЛЧ
19:40, 11 ноября 2019Другое
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Украинская команда неудачно выступает на международном уровне.
Степанец работал с командой с прошлого года / фото: handball.motorsich.com
Запорожский "Мотор" отправил в отставку главного тренера Николая Степанца.
Об этом сообщил XSPORT.
На данный момент запорожская команда лидирует в Суперлиге, выиграв семь из семи матчей, а также возглавляет группу А в SEHA-Лиге.
Однако руководство клуба крайне недовольно выступлением команды в Лиге чемпионов. Там "Мотор" набрал всего одно очко и занимает восьмое место в группе B. В прошлом туре ЛЧ запорожцы уступили французскому "Монпелье" - 25:26.
Степанец вернулся в "Мотор" в октябре 2018 года, когда сменил на посту главного тренера Патрика Ромбела.
УНИАН ранее сообщал о том, что Украина получила соперников по финальной части гандбольного Евро-2020.
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