Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Японии

Вячеслав Кравцов подписал контракт с японским клубом.

Центровой сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов подписал контракт с японским клубом "Финикс".

Об этом в Twitter сообщил агент украинца Мишко Ражнатович. О сроках контракта не сообщается.

В последнее время Кравцов поддерживал форму, тренируясь с "Киев-Баскетом". В межсезонье игрок не получил достойных предложений из топ-чемпионатов и принял решение продолжить карьеру в Азии.

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В прошлом сезоне Кравцов выступал в Испании, где защищал цвета "Бургоса" и "Фуэнлабрады".

Напомним, у 32-летнего Кравцова есть опыт игры в НБА, где он выступал за "Детройт" и "Финикс".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинское дерби в НБА завершилось победой команды Святослава Михайлюка.