Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Японии
23:19, 23 ноября 2019Другое
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Вячеслав Кравцов подписал контракт с японским клубом.
Вячеслав Кравцов будет играть в Азии / фото: fbu.ua
Центровой сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов подписал контракт с японским клубом "Финикс".
Об этом в Twitter сообщил агент украинца Мишко Ражнатович. О сроках контракта не сообщается.
В последнее время Кравцов поддерживал форму, тренируясь с "Киев-Баскетом". В межсезонье игрок не получил достойных предложений из топ-чемпионатов и принял решение продолжить карьеру в Азии.
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В прошлом сезоне Кравцов выступал в Испании, где защищал цвета "Бургоса" и "Фуэнлабрады".
Напомним, у 32-летнего Кравцова есть опыт игры в НБА, где он выступал за "Детройт" и "Финикс".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинское дерби в НБА завершилось победой команды Святослава Михайлюка.
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