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Украинское дерби в НБА: команда Михайлюка обыграла команду Леня (видео)

10:59, 23 ноября 2019
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Святослав Михайлюк набрал 5 очков / фото: nba.com

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лень приняли участие в матче регулярного чемпионата НБА между "Детройтом" и "Атлантой".

Михайлюк в составе "Детройта" провел на паркете 32 минуты, за которые сумел набрать 5 очков, совершить 2 перехвата, 1 подбор и отдать 4 результативные передачи.

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Лень за 16 минут записал себе в актив 12 очков, а также 3 подбора, 1 ассист и 1 блок-шот.

Матч завершился уверенной победой "Детройта" - 128:103.

"Атланта" потерпела пятое поражение подряд и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. "Детройт" идет на Востоке одиннадцатым. 

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что 20-летний баскетболист установил невероятный рекорд в НБА.

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Теги: #НБА#Алексей Лень#Святослав Михайлюк