Украинское дерби в НБА: команда Михайлюка обыграла команду Леня (видео)

"Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА выиграл у "Атланты".

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лень приняли участие в матче регулярного чемпионата НБА между "Детройтом" и "Атлантой".

Михайлюк в составе "Детройта" провел на паркете 32 минуты, за которые сумел набрать 5 очков, совершить 2 перехвата, 1 подбор и отдать 4 результативные передачи.

Читайте такжеУкраинец Лень провел свой лучший матч в нынешнем сезоне НБА (видео)

Лень за 16 минут записал себе в актив 12 очков, а также 3 подбора, 1 ассист и 1 блок-шот.

Матч завершился уверенной победой "Детройта" - 128:103.

"Атланта" потерпела пятое поражение подряд и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. "Детройт" идет на Востоке одиннадцатым.

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что 20-летний баскетболист установил невероятный рекорд в НБА.