Украинский шпажист победил россиянина и выиграл этап Кубка мира (видео)
22:44, 23 ноября 2019Другое
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Украинцы завоевали две медали на этапе Кубка мира в Берне.
Игорь Рейзлин и Роман Свичкарь завоевали медали для Украины / фото: НОК Украины
Украинец Игорь Рейзлин стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в швейцарском Берне.
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В финальном поединке украинец победил россиянина Вадима Анохина. Основное время завершилось вничью, а в начале дополнительной минуты решающий укол нанес Рейзлин - 11:10.
Для Рейзлина эта победа стала первой на этапах Кубка мира.
Еще один украинский шпажист Роман Свичкарь взял бронзовую медаль, уступив Анохину в полуфинале.
Видео было опубликовано на официальном канале FIE в Facebook.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская команда выиграла чемпионат мира по ММА.
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