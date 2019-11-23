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Украинский шпажист победил россиянина и выиграл этап Кубка мира (видео)

22:44, 23 ноября 2019
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Игорь Рейзлин и Роман Свичкарь завоевали медали для Украины / фото: НОК Украины

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В финальном поединке украинец победил россиянина Вадима Анохина. Основное время завершилось вничью, а в начале дополнительной минуты решающий укол нанес Рейзлин - 11:10.

Для Рейзлина эта победа стала первой на этапах Кубка мира.

Еще один украинский шпажист Роман Свичкарь взял бронзовую медаль, уступив Анохину в полуфинале.

Видео было опубликовано на официальном канале FIE в Facebook.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская команда выиграла чемпионат мира по ММА.

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Теги: #фехтование#Кубок мира