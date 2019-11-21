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Украинская команда выиграла чемпионат мира по MMA

19:13, 21 ноября 2019
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Украинцы стали первыми в общем зачете / фото: UFMMА

Об этом сообщает XSPORT.

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Соревнования прошли в Сингапуре и принесли украинцам пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

Чемпионами стали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмиголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47,6 кг). Вторыми стали Артур Воробьев (до 77,1 кг), Эмиль Усейнов (от 93 кг) и Людмила Илюк (до 52,2 кг).

Бронзовые награды в активе Дарьи Ивановой (до 56,7 кг), Дарьи Чибисовой (до 61,2 кг) и Ирины Пицик (до 72,6 кг).

В общем зачете сборная Украины заняла первое место.

Ранее в этом месяце сборная Украины  завоевала 4 медали на объединенном чемпионате мира IMMAF и WMMA.

УНИАН ранее сообщал о том, что боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера.

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Теги: #бои MMA