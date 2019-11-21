Украинская команда выиграла чемпионат мира по MMA

Украинцы завоевали пять золотых медалей.

Команда "Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств" (UFMMA) стала лучшей на чемпионате мира по MMA (GAMMA).

Об этом сообщает XSPORT.

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Соревнования прошли в Сингапуре и принесли украинцам пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

Чемпионами стали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмиголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47,6 кг). Вторыми стали Артур Воробьев (до 77,1 кг), Эмиль Усейнов (от 93 кг) и Людмила Илюк (до 52,2 кг).

Бронзовые награды в активе Дарьи Ивановой (до 56,7 кг), Дарьи Чибисовой (до 61,2 кг) и Ирины Пицик (до 72,6 кг).

В общем зачете сборная Украины заняла первое место.

Ранее в этом месяце сборная Украины завоевала 4 медали на объединенном чемпионате мира IMMAF и WMMA.

УНИАН ранее сообщал о том, что боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера.