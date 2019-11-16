Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера (фото, видео)
10:50, 16 ноября 2019Другое
124 0
Маркус Перес повеселил публику образом из комиксов и фильмов.
Маркус Перес провел в MMA 13 боев / фото: ufc.com
Бразильский боец UFC Маркус Перес посетил взвешивание перед своим следующим поединком в образе героя комиксов Джокера.
Перес проведет поединок в рамках турнира UFC Fight Night 164 в бразильском Сан-Паулу против Веллингтона Турмана.
WHY SO SERIOUS!? #UFCSPpic.twitter.com/HugaUTKJr0— UFC (@ufc) 15 ноября 2019 г.
29-летний бразилец провел в MMA 13 поединков, из которых выиграл 11 при двух поражениях. Прошлый бой состоялся в феврале, когда Перес одолел Энтони Эрнандеса.
УНИАН ранее сообщал о том, что экс-чемпион мира по боксу Фьюри начал подготовку к дебюту в MMA.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter