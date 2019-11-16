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Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера (фото, видео)

10:50, 16 ноября 2019
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Маркус Перес провел в MMA 13 боев / фото: ufc.com

Перес проведет поединок в рамках турнира UFC Fight Night 164 в бразильском Сан-Паулу против Веллингтона Турмана.

29-летний бразилец провел в MMA 13 поединков, из которых выиграл 11 при двух поражениях. Прошлый бой состоялся в феврале, когда Перес одолел Энтони Эрнандеса.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-чемпион мира по боксу Фьюри начал подготовку к дебюту в MMA.

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Теги: #UFC