Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера (фото, видео)

Маркус Перес повеселил публику образом из комиксов и фильмов.

Бразильский боец UFC Маркус Перес посетил взвешивание перед своим следующим поединком в образе героя комиксов Джокера.

Перес проведет поединок в рамках турнира UFC Fight Night 164 в бразильском Сан-Паулу против Веллингтона Турмана.

29-летний бразилец провел в MMA 13 поединков, из которых выиграл 11 при двух поражениях. Прошлый бой состоялся в феврале, когда Перес одолел Энтони Эрнандеса.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-чемпион мира по боксу Фьюри начал подготовку к дебюту в MMA.