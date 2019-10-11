Верняев завоевал историческую для Украины медаль на ЧМ по спортивной гимнастике (фото)

Олег Верняев стал бронзовым призером мирового первенства.

Украинский гимнаст Олег Верняев стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходит в Штутгарте.

Верняев завоевал бронзу в многоборье.

Итоговый результат украинца - 86,973. Опередили Верняева россияне Никита Нагорный (88,772) и Артем Далалоян (87,165).

Еще один украинец Петр Пахнюк завершил выступление на девятом месте.

Медаль Верняева стала первой для украинской сборной на ЧМ-2019, а также первой за всю историю Украины в многоборье на чемпионатах мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ по легкой атлетике.