Верняев завоевал историческую для Украины медаль на ЧМ по спортивной гимнастике (фото)
21:08, 11 октября 2019Другое
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Олег Верняев стал бронзовым призером мирового первенства.
Олег Верняев / REUTERS
Украинский гимнаст Олег Верняев стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходит в Штутгарте.
Верняев завоевал бронзу в многоборье.
Итоговый результат украинца - 86,973. Опередили Верняева россияне Никита Нагорный (88,772) и Артем Далалоян (87,165).
Еще один украинец Петр Пахнюк завершил выступление на девятом месте.
Медаль Верняева стала первой для украинской сборной на ЧМ-2019, а также первой за всю историю Украины в многоборье на чемпионатах мира.
Олег Верняев / REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ по легкой атлетике.
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