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Верняев завоевал историческую для Украины медаль на ЧМ по спортивной гимнастике (фото)

21:08, 11 октября 2019
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Олег Верняев / REUTERS

Верняев завоевал бронзу в многоборье.

Итоговый результат украинца - 86,973. Опередили Верняева россияне Никита Нагорный (88,772) и Артем Далалоян (87,165).

Еще один украинец Петр Пахнюк завершил выступление на девятом месте.

Медаль Верняева стала первой для украинской сборной на ЧМ-2019, а также первой за всю историю Украины в многоборье на чемпионатах мира.

Олег Верняев / REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ по легкой атлетике.

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Теги: #спортивная гимнастика#Олег Верняев