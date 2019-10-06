Украинка Бех-Романчук завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике (фото, видео)
22:01, 06 октября 2019Другое
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Сборная Украины пополнила медальную копилку второй наградой в Катаре.
Марина Бех-Романчук / REUTERS
Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль в финале по прыжкам в длину на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Дохе (Катар).
24-летняя легкоатлетка показала результат 6,92 метра, который стал для нее лучшим в нынешнем сезоне. При этом рекордом Бех-Романчук остается 6,93 метра.
REUTERS
Первое место заняла немка Малайка Миамбо, которая прыгнула на 7,30 метра. В тройку вошла нигерийка Эсе Бруме (6,91 м).
Это вторая награда сборной Украины в Катаре. Турнир уже завершился, Украина заняла 21-е место в медальном зачете.
УНИАН ранее сообщал, что украинка Магучих с молодежным мировым рекордом завоевала серебро чемпионата мира.
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