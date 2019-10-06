Украинка Бех-Романчук завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике (фото, видео)

Сборная Украины пополнила медальную копилку второй наградой в Катаре.

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль в финале по прыжкам в длину на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Дохе (Катар).

24-летняя легкоатлетка показала результат 6,92 метра, который стал для нее лучшим в нынешнем сезоне. При этом рекордом Бех-Романчук остается 6,93 метра.

Первое место заняла немка Малайка Миамбо, которая прыгнула на 7,30 метра. В тройку вошла нигерийка Эсе Бруме (6,91 м).

Это вторая награда сборной Украины в Катаре. Турнир уже завершился, Украина заняла 21-е место в медальном зачете.

УНИАН ранее сообщал, что украинка Магучих с молодежным мировым рекордом завоевала серебро чемпионата мира.