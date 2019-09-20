Определился соперник сборной Украины по плей-офф чемпионата Европы по волейболу

В последнем матче группового этапа украинские волейболисты разгромно проиграли сборной Польши.

Сборная Украины проиграла действующему чемпиону мира сборной Польши в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы по волейболу, который проходит в четырех странах.

Польша - Украина - 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

Два из трех сетов в этом матче Украина провела резервным составом. Самым результативным в составе нашей сборной стал Юрий Томин, который набрал 8 очков.

Украинская сборная гарантировала себе третье место в своей группе после Польши и Нидерландов.

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Соперником команды Угиса Крастинша по плей-офф стала сборная Бельгии, которая заняла второе место в группе В.

Напомним, мужская сборная Украины впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф благодаря победе над Эстонией.