Запорожский Мотор вырвал победу в дебютном матче в SEHA-лиге

Чемпион Украины по гандболу в первом матче играл против словацкого "Татрана".

Запорожский Мотор с победы дебютировал в международной SEHA-лиге. В первом матче украинский клуб в Словакии обыграл местный "Татран", который является пятнадцатикратным чемпионом своей страны.

Выиграв первую половину встречи, во втором тайме "Мотор" уступал в счете (21:24), однако за полторы минуты до окончания матча сумел отыграться, а на последних секундах вырвал победу.

"Татран" (Словакия) - "Мотор" (Украина) - 24:25 (11:12)

В следующем матче турнира запорожцы 7 сентября дома будут принимать победителя Лиги чемпионов прошлого сезона македонский "Вардар".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Мотор" развели по разным группам с российским "Спартаком" в SEHA-лиге.