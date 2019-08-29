Украинскому дерби быть: Ястремская встретится со Свитолиной на US Open
Украинка Даяна Ястремская пробилась в третий круг US Open.
Ястремская, которая впервые в карьере попала в посев на турнире "Большого шлема" (под №32), в матче второго раунда обыграла шведку Ребекку Петерсон (№71 в рейтинге WTA).
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Встреча завершилась победой Ястремской в двух сетах - 6:4, 6:1.
Таким образом, Даяна сравняла счет в личных матчах со шведкой - 1:1.
В третьем раунде украинка сразится с соотечественницей - первой ракеткой страны Элиной Свитолиной, которая, в свою очередь, прошла американку Винус Уильямс.
Девушки еще ни разу между собой не встречались. Матч пройдет 30 августа. Ориентировочное начало - в 18:00.
УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка снялась с US Open из-за травмы.