Украинскому дерби быть: Ястремская встретится со Свитолиной на US Open

Еще одна украинка пробилась в третий круг турнира.

Украинка Даяна Ястремская пробилась в третий круг US Open.

Ястремская, которая впервые в карьере попала в посев на турнире "Большого шлема" (под №32), в матче второго раунда обыграла шведку Ребекку Петерсон (№71 в рейтинге WTA).

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Встреча завершилась победой Ястремской в двух сетах - 6:4, 6:1.

Таким образом, Даяна сравняла счет в личных матчах со шведкой - 1:1.

В третьем раунде украинка сразится с соотечественницей - первой ракеткой страны Элиной Свитолиной, которая, в свою очередь, прошла американку Винус Уильямс.

Девушки еще ни разу между собой не встречались. Матч пройдет 30 августа. Ориентировочное начало - в 18:00.

УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка снялась с US Open из-за травмы.