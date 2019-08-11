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Игрок НБА отдал бедной семье 10 тысяч долларов во время отпуска (видео)

14:12, 11 августа 2019
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Харден проводит отпуск на Багамах / фото: nba.com

Американский баскетболист команды "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден подарил 10 тысяч долларов бедной семье во время своего отпуска на Багамах.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт The Crossover.

Спортсмен услышал историю женщины о том, как ее семья ловит рыбу, чтобы иметь средства на существования. Харден взял 10 тысяч долларов наличными и отдал их лично.

Харден активно занимается благотворительностью. Ежегодно он проводит благотворительный матч по софтболу с участием звезд НБА.

УНИАН ранее сообщал, что "Реал" пытался подписать украинского баскетболиста с помощью Криштиану Роналду.

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Теги: #баскетбол#НБА#Джеймс Харден