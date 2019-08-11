Игрок НБА отдал бедной семье 10 тысяч долларов во время отпуска (видео)

Джеймсу Хардену стало жалко семью на Багамах.

Американский баскетболист команды "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден подарил 10 тысяч долларов бедной семье во время своего отпуска на Багамах.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт The Crossover.

James Harden helped this group by giving them $10,000 after he found them fishing for food 🙏



(via tpizzzle/IG) pic.twitter.com/C445hww4Co — The Crossover (@TheCrossover) 10 августа 2019 г.

Спортсмен услышал историю женщины о том, как ее семья ловит рыбу, чтобы иметь средства на существования. Харден взял 10 тысяч долларов наличными и отдал их лично.

Харден активно занимается благотворительностью. Ежегодно он проводит благотворительный матч по софтболу с участием звезд НБА.

УНИАН ранее сообщал, что "Реал" пытался подписать украинского баскетболиста с помощью Криштиану Роналду.