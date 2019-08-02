Реал пытался подписать украинского баскетболиста с помощью Криштиану Роналду

Мадридский клуб так и не заполучил Святослава Михайлюка.

Защитник сборной Украины и клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк рассказал, как его пытался подписать мадридский "Реал".

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В 17-летнем возрасте украинец был приглашен в столицу Испании, где его ждала неожиданная встреча.

"Я уже знал, что буду ехать в Америку. Поговорили с родителями и решили съездить посмотреть, что они могут предложить. Но я в глубине души уже знал, что буду ехать в Америку, просто не знал, в какой именно университет. От "Реала" было предложение серьезного уровня. Они мне провели экскурсию. Показали не только баскетбольную часть, но и футбол. Я сфотографировался с Криштиану Роналду, видел всех футболистов", - отметил Михайлюк в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Это все было запланировано. Мы пришли и вдруг "неожиданно" появился Криштиану Роналду, сказал "привет" на русском языке. Было видно, что он знает, с кем здоровается", - добавил тренер Максим Михельсон, который был с игроком в Мадриде.

Ранее УНИАН сообщал, что "Детройт" гарантировал контракт Михайлюка на следующий сезон.