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Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона (видео)

16:34, 11 июля 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

В полуфинальном поединке украинка проиграла экс-первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии.

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Соперницы провели на корте 1 час 13 минут. Свитолина потерпела поражение в двух сетах - 1:6, 3:6.

В финале Халеп встретится с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и чешкой Барборой Стрыцовой.

Напомним, Свитолина впервые в карьере играла в полуфинале турнира "Большого шлема" и стала первой в истории представительницей Украины в 1/2 финала Уимблдона в одиночном разряде.

За выход в полуфинал Уимблдона Свитолина заработала 746 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей стадии Уимблдона Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову, оформив исторический выход в полуфинал турнира.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#Уимблдон-2019