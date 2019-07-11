Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона (видео)
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в финал Уимблдона-2019.
В полуфинальном поединке украинка проиграла экс-первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии.
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Соперницы провели на корте 1 час 13 минут. Свитолина потерпела поражение в двух сетах - 1:6, 3:6.
В финале Халеп встретится с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и чешкой Барборой Стрыцовой.
Напомним, Свитолина впервые в карьере играла в полуфинале турнира "Большого шлема" и стала первой в истории представительницей Украины в 1/2 финала Уимблдона в одиночном разряде.
За выход в полуфинал Уимблдона Свитолина заработала 746 тысяч долларов.
Как сообщал УНИАН, на предыдущей стадии Уимблдона Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову, оформив исторический выход в полуфинал турнира.