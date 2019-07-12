"Так приятней плакать": Свитолина улетела с Уимблдона на частном самолете (фото)

Украинская теннисистка позволила себе бокал вина и поделилась эмоциями после поражения в полуфинале.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения в полуфинале Уимблдона покинула Лондон на частном самолете.

Соответствующее фото украинка добавила в своем аккаунте в Instagram.

Теннисистка позволила себе выпить бокал вина.

"Успех или счастье не купишь за деньги. Но плакать приятней на борту частного самолета. Позволить себе маленькое удовольствие в виде бокала вина - это так необходимо. Перезаряжу батарейки и продолжу выступать во второй половине сезона", - подписала снимок Свитолина.

Напомним, Свитолина впервые в карьере играла в полуфинале турниров "Большого шлема". Ее выход в 1/2 финала Уимблдона стал национальным рекордом.

Как сообщал УНИАН, в борьбе за выход в финал Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп.