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Украинская теннисистка Ястремская впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона

17:02, 05 июля 2019
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Даяна Ястремская обыграла соперницу в двух сетах / фото: Tennis Australia

В матче третьего раунда 35-я ракетка мира обыграла швейцарку Викторию Голубич, которая в мировом рейтинге занимает 81-е место.

Соперницы провели на корте 1 час 28 минут. Ястремская одержала победу со счетом 7:5, 6:3.

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19-летняя Ястремская пробилась в четвертый круг Уимблдона впервые в карьере и стала самой юной украинкой в истории, которой удалось добраться до этой стадии на турнире "Большого шлема" в Лондоне.

Отметим также, что впервые в истории в 1/8 финала Уимблдона выступят сразу две украинки. Ранее третий круг преодолела Элина Свитолина.

На следующей стадии турнира Ястремскую ждет встреча с Чжан Шуай из Китая (№ 50 в рейтинге WTA)

Как сообщал УНИАН, ранее на Уимблдоне Ястремская обыграла 28-ю ракетку мира Софию Кенин.

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Теги: #теннис#Уимблдон#Даяна Ястремская