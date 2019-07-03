Национальный рекорд: украинка Ястремская одержала вторую победу на Уимблдоне
19:38, 03 июля 2019Другое
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Украинская теннисистка продолжает борьбу на турнире Большого шлема.
Даяна Ястремская / REUTERS
Даяна Ястремская, которая является 35-й ракеткой мира, вышла в третий круг Уимблдона.
В матче второго раунда украинка обыграла 28-й номер мирового рейтинга Софию Кенин из США. Теннисистки встречались впервые.
Поединок длился чуть дольше двух часов. Первый сет Даяна записала на свой счет, затем американка отыгралась, но в решающей партии украинка дожала соперницу.
Итоговый счет матча - 7:5, 4:6, 6:3.
В третьем раунде украинка сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии. Ястремская дважды обыгрывала предстоящую соперницу в прошлом.
Стоит отметить, что 19-летняя теннисистка стала самой юной участницей третьего круга Уимблдона в истории Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что вторую победу на Уимблдоне одержала Свитолина.
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