Национальный рекорд: украинка Ястремская одержала вторую победу на Уимблдоне

Украинская теннисистка продолжает борьбу на турнире Большого шлема.

Даяна Ястремская, которая является 35-й ракеткой мира, вышла в третий круг Уимблдона.

В матче второго раунда украинка обыграла 28-й номер мирового рейтинга Софию Кенин из США. Теннисистки встречались впервые.

Поединок длился чуть дольше двух часов. Первый сет Даяна записала на свой счет, затем американка отыгралась, но в решающей партии украинка дожала соперницу.

Итоговый счет матча - 7:5, 4:6, 6:3.

В третьем раунде украинка сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии. Ястремская дважды обыгрывала предстоящую соперницу в прошлом.

Стоит отметить, что 19-летняя теннисистка стала самой юной участницей третьего круга Уимблдона в истории Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что вторую победу на Уимблдоне одержала Свитолина.