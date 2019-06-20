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Стало известно, кто будет знаменосцем сборной Украины на открытии Европейских игр

13:31, 20 июня 2019
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Николай Мильчев / НОК Украины

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Мильчев - самый опытный спортсмен украинской сборной. Украинский стрелок является победителем Олимпиады-2000, обладателем олимпийского рекорда, трехкратным рекордсменом мира и обладателем девяти наград Кубка мира по стендовой стрельбе.

"Очень рад снова быть в составе сборной страны. Вдвойне приятно, что мне доверили выполнить такую ответственную миссию - нести флаг Украины на церемонии открытия. Искренне благодарен за это доверие! Желаю всем нашим спортсменам успехов и удачного выступления в Минске-2019", - сказал Мильчев.

Отметим, что 51-летний Мильчев сочетает спортивную карьеру с тренерской деятельностью, а также возглавляет отделение НОК Украины в Одесской области.

Церемония открытия Европейских игр пройдет 21 июня.

Как сообщал УНИАН, Украину на Европейских играх представят 198 спортсменов.

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Теги: #Европейские игры-2019