Стало известно, кто будет знаменосцем сборной Украины на открытии Европейских игр

Церемония открытия соревнований состоится 21 июня в Минске.

Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Европейских игр-2019 в Минске будет стрелок Николай Мильчев.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Мильчев - самый опытный спортсмен украинской сборной. Украинский стрелок является победителем Олимпиады-2000, обладателем олимпийского рекорда, трехкратным рекордсменом мира и обладателем девяти наград Кубка мира по стендовой стрельбе.

"Очень рад снова быть в составе сборной страны. Вдвойне приятно, что мне доверили выполнить такую ответственную миссию - нести флаг Украины на церемонии открытия. Искренне благодарен за это доверие! Желаю всем нашим спортсменам успехов и удачного выступления в Минске-2019", - сказал Мильчев.

Отметим, что 51-летний Мильчев сочетает спортивную карьеру с тренерской деятельностью, а также возглавляет отделение НОК Украины в Одесской области.

Церемония открытия Европейских игр пройдет 21 июня.

Как сообщал УНИАН, Украину на Европейских играх представят 198 спортсменов.