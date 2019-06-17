Анна Музычук финишировала второй на шахматном турнире претенденток
22:24, 17 июня 2019Другое
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Ее сестра Мария по итогам турнира разделила пятое-шестое места.
Анна Музычук заработала 40 тысяч евро призовых / фото: twitter.com/fide_chess
На шахматном турнире претенденток в Казани состоялись партии последнего тура.
Украинка Анна Музычук белыми фигурами сыграла вничью с россиянкой Александрой Костенюк. Мария Музычук в заключительном туре белыми обыграла россиянку Александру Горячкину, которая досрочно гарантировала себе победу в турнире.
Анна Музычук по итогам турнира набрала 8 очков и в итоговой таблице уступила Горячкиной 1,5 очка. За итоговое второе место украинка заработала 40 тысяч призовых.
Мария Музычук (6,5 очка) разделила пятое-шестое места с грузинкой Наной Дзагнидзе.
Победительница турнира претенденток Горячкина получила возможность встретиться с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.
Как сообщал УНИАН, сестры Музычук лишились шансов на победу в турнире претенденток за два тура до финиша.
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