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Анна Музычук финишировала второй на шахматном турнире претенденток

22:24, 17 июня 2019
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Анна Музычук заработала 40 тысяч евро призовых / фото: twitter.com/fide_chess

Украинка Анна Музычук белыми фигурами сыграла вничью с россиянкой Александрой Костенюк. Мария Музычук в заключительном туре белыми обыграла россиянку Александру Горячкину, которая досрочно гарантировала себе победу в турнире.

Анна Музычук по итогам турнира набрала 8 очков и в итоговой таблице уступила Горячкиной 1,5 очка. За итоговое второе место украинка заработала 40 тысяч призовых.

Мария Музычук (6,5 очка) разделила пятое-шестое места с грузинкой Наной Дзагнидзе.

Победительница турнира претенденток Горячкина получила возможность встретиться с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Как сообщал УНИАН, сестры Музычук лишились шансов на победу в турнире претенденток за два тура до финиша.

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Теги: #шахматы#Анна Музычук#Мария Музычук