Анна Музычук финишировала второй на шахматном турнире претенденток

Ее сестра Мария по итогам турнира разделила пятое-шестое места.

На шахматном турнире претенденток в Казани состоялись партии последнего тура.

Украинка Анна Музычук белыми фигурами сыграла вничью с россиянкой Александрой Костенюк. Мария Музычук в заключительном туре белыми обыграла россиянку Александру Горячкину, которая досрочно гарантировала себе победу в турнире.

Анна Музычук по итогам турнира набрала 8 очков и в итоговой таблице уступила Горячкиной 1,5 очка. За итоговое второе место украинка заработала 40 тысяч призовых.

Мария Музычук (6,5 очка) разделила пятое-шестое места с грузинкой Наной Дзагнидзе.

Победительница турнира претенденток Горячкина получила возможность встретиться с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Как сообщал УНИАН, сестры Музычук лишились шансов на победу в турнире претенденток за два тура до финиша.