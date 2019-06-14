Украинские шахматистки лишились шансов на победу в турнире претенденток в России

Анна Музычук в партии двенадцатого тура одержала победу, а Мария уступила.

На турнире претенденток в Казани прошли поединки двенадцатого тура. Украинки Анна и Мария Музычук по итогам этого тура лишились шансов выиграть турнир.

Анна обыграла россиянку Екатерину Лагно, а Мария уступила еще одной представительнице России Валентине Гуниной.

После двенадцати туров у Анны Музычук в активе 6,5 очка она занимает второе место, у Марии Музычук - 5,5 очка, она делит четвертое-седьмое места.

За два тура до окончания турнира досрочную победу завоевала россиянка Александра Горячкина. В двенадцати партиях ей удалось набрать 9 очков и стать недосягаемой для Анны Музычук.

Таким образом, Горячкина получила возможность встретиться с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Как сообщал УНИАН, во втором круге турнира претенденток сестры Музычук сыграли друг против друга вничью.