Украинские шахматистки лишились шансов на победу в турнире претенденток в России
На турнире претенденток в Казани прошли поединки двенадцатого тура. Украинки Анна и Мария Музычук по итогам этого тура лишились шансов выиграть турнир.
Анна обыграла россиянку Екатерину Лагно, а Мария уступила еще одной представительнице России Валентине Гуниной.
После двенадцати туров у Анны Музычук в активе 6,5 очка она занимает второе место, у Марии Музычук - 5,5 очка, она делит четвертое-седьмое места.
За два тура до окончания турнира досрочную победу завоевала россиянка Александра Горячкина. В двенадцати партиях ей удалось набрать 9 очков и стать недосягаемой для Анны Музычук.
Таким образом, Горячкина получила возможность встретиться с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.
Как сообщал УНИАН, во втором круге турнира претенденток сестры Музычук сыграли друг против друга вничью.