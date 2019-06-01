Ролан Гаррос: украинка Цуренко проиграла экс-первой ракетке мира

Вторая ракетка Украины не смогла пробиться в четвертый круг, уступив Симоне Халеп.

Украинская теннисистка Леся Цуренко покинула Ролан Гаррос. В матче третьего круга вторая ракетка Украины уступила действующей победительнице турнира Симоне Халеп.

Соперницы провели на корте меньше часа. В противостоянии с экс-первой ракеткой мира Цуренко удалось взять лишь три гейма. Итоговый счет - 2:6, 1:6.

Отметим, что украинка, которая является 27-й ракеткой мира, в восьмой раз в карьере встречалась с Халеп и потерпела восьмое поражение.

На Ролан Гаррос Цуренко в третьем сезоне кряду проходила минимум до третьего раунда.

Напомним, Цуренко была последней представительницей Украины на турнире "Большого шлема" в Париже.

Как сообщал УНИАН, ранее Открытый чемпионат Франции покинула Элина Свитолина.