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Ролан Гаррос: украинка Цуренко проиграла экс-первой ракетке мира

13:29, 01 июня 2019
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Леся Цуренко не смогла выйти в четвертый круг / фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Леся Цуренко покинула Ролан Гаррос. В матче третьего круга вторая ракетка Украины уступила действующей победительнице турнира Симоне Халеп.

Соперницы провели на корте меньше часа. В противостоянии с экс-первой ракеткой мира Цуренко удалось взять лишь три гейма. Итоговый счет - 2:6, 1:6.

Отметим, что украинка, которая является 27-й ракеткой мира, в восьмой раз в карьере встречалась с Халеп и потерпела восьмое поражение.

На Ролан Гаррос Цуренко в третьем сезоне кряду проходила минимум до третьего раунда.

Напомним, Цуренко была последней представительницей Украины на турнире "Большого шлема" в Париже.

Как сообщал УНИАН, ранее Открытый чемпионат Франции покинула Элина Свитолина.

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Теги: #теннис#Леся Цуренко