Дом игрока Барселоны ограбили во время матча против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Пока бразильский легионер "Барселоны" находился на стадионе, злоумышленники пытались ограбить жилище игрока, но натолкнулись на его сестру.

Во время первого полуфинального матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Ливерпуль" футболист каталонского клуба Артур стал жертвой ограбления.

Как сообщает AS со ссылкой на Cadena SER, во время игры в дом бразильского футболиста проникли воры. Злоумышленники были уверены, что здание будет пустовать, пока Артур будет на стадионе, но неожиданно встретились с его сестрой. Девушка попыталась помешать преступникам, однако те начали ей угрожать. В ходе инцидента были похищены часы Rolex, принадлежавшие Артуру. Сестра спортсмена не пострадала.

Отметим, что сам Артур провел матч против "Ливерпуля" на скамейке запасных, так и не выйдя на поле.

Стоит сказать, что в похожую историю попал в феврале этого года форвард "Реала" Карим Бензема.

Как сообщал УНИАН, "Барселона" обыграла "Ливерпуль" со счетом 3:0, ответный поединок состоится 7 мая на стадионе "Энфилд".