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Запорожский Мотор выиграл Суперлигу и представит Украину в Лиге чемпионов

02:10, 17 мая 2019
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Фото - ГК &quot;Мотор&quot;

Запорожский «Мотор» завоевал золото украинской гандбольной Суперлиги и получил право выступить в Лиге чемпионов следующего сезона. Команда Николая Степанца выиграла все 32 матча национального первенства. В последнем туре «Мотор» нанес поражение «ЗТР-Буревестнику» - 36:20.

«ЗТР-Буревестник» (Запорожье) - «Мотор» (Запорожье) 20:36 (12:22) 

«ЗТР-Буревестник»: Залевский 5, Онуфриенко 3. 

«Мотор»: Пуховский 7, Малашинскас 7, Шинкель 6, Сорока 4.

Всего у «Мотора» уже семь чемпионских титулов в Украине. Все они были завоеваны подряд, начиная с 2013 года. Серебро в очередной раз взял запорожский ZTR. Третьим в регулярном сезоне финишировал ЗНТУ-ЗАС, но за место на пьедестале им еще придется побороться в "бронзовой" серии против «Донбасса», который финишировал четвертым.

Суперлига. Турнирная таблица после 32-х туров 

1. «Мотор» - 64 очка 

2. ZTR - 56 

3. ЗНТУ-ЗАС - 45 

4. «Донбасс» - 40 

5. «Одесса» - 32 

6. «ЗТР-Буревестник» - 21 

7. «Портовик» - 20 

8. «ЦСКА-Киев» - 8 

9. «СКА-Львов» - 2

Напомним, что уже финишировал чемпионат женской Суперлиги.

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Теги: #Мотор гандбол Лига чемпионовпогода в Запорожье