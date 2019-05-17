Запорожский Мотор выиграл Суперлигу и представит Украину в Лиге чемпионов

Команда Николая Степанца прошла весь сезон без единого поражения.

Запорожский «Мотор» завоевал золото украинской гандбольной Суперлиги и получил право выступить в Лиге чемпионов следующего сезона. Команда Николая Степанца выиграла все 32 матча национального первенства. В последнем туре «Мотор» нанес поражение «ЗТР-Буревестнику» - 36:20.

«ЗТР-Буревестник» (Запорожье) - «Мотор» (Запорожье) 20:36 (12:22)

«ЗТР-Буревестник»: Залевский 5, Онуфриенко 3.

«Мотор»: Пуховский 7, Малашинскас 7, Шинкель 6, Сорока 4.

Всего у «Мотора» уже семь чемпионских титулов в Украине. Все они были завоеваны подряд, начиная с 2013 года. Серебро в очередной раз взял запорожский ZTR. Третьим в регулярном сезоне финишировал ЗНТУ-ЗАС, но за место на пьедестале им еще придется побороться в "бронзовой" серии против «Донбасса», который финишировал четвертым.

Суперлига. Турнирная таблица после 32-х туров

1. «Мотор» - 64 очка

2. ZTR - 56

3. ЗНТУ-ЗАС - 45

4. «Донбасс» - 40

5. «Одесса» - 32

6. «ЗТР-Буревестник» - 21

7. «Портовик» - 20

8. «ЦСКА-Киев» - 8

9. «СКА-Львов» - 2

Напомним, что уже финишировал чемпионат женской Суперлиги.