Галичанка пятый год подряд выиграла чемпионат Украины по гандболу

Львовянки оформили титул за тур до окончания первенства.

Львовская «Галичанка» вновь завоевала звание чемпиона Украины по гандболу среди женских команд. Это чемпионство «Галичанка» оформила в пятый раз подряд, сообщает сайт ФГУ.

За тур до конца чемпионата львовянки оформили чемпионство, победив «Реал» из Николаева - 24:21.

Серебряные и бронзовые медали между собой разыграют «Карпаты» (Ужгород) и «Реал». У первых сейчас 32 очка, у вторых – 29. Заключительные матчи пройдут с 24-го по 26 апреля.

Группа «А». 2 тур. 14 – 16 апреля. Южное

14 апреля. «Галичанка» - «Реал» 24:21 (12:12)

15 апреля. «Карпаты» - «Реал» 25:31 (15:15)

16 апреля. «Галичанка» - «Карпаты» 26:25 (10:8)

Группа «А». Турнирная таблица

1. «Галичанка» (Львов) - 43 очка (24 игры)

2. «Карпаты» (Ужгород) - 32 очка (24 игры)

3. «Реал» (Миколаїв) - 29 очков (24 игры)