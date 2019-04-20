Галичанка пятый год подряд выиграла чемпионат Украины по гандболу
Львовская «Галичанка» вновь завоевала звание чемпиона Украины по гандболу среди женских команд. Это чемпионство «Галичанка» оформила в пятый раз подряд, сообщает сайт ФГУ.
За тур до конца чемпионата львовянки оформили чемпионство, победив «Реал» из Николаева - 24:21.
Серебряные и бронзовые медали между собой разыграют «Карпаты» (Ужгород) и «Реал». У первых сейчас 32 очка, у вторых – 29. Заключительные матчи пройдут с 24-го по 26 апреля.
Группа «А». 2 тур. 14 – 16 апреля. Южное
14 апреля. «Галичанка» - «Реал» 24:21 (12:12)
15 апреля. «Карпаты» - «Реал» 25:31 (15:15)
16 апреля. «Галичанка» - «Карпаты» 26:25 (10:8)
Группа «А». Турнирная таблица
1. «Галичанка» (Львов) - 43 очка (24 игры)
2. «Карпаты» (Ужгород) - 32 очка (24 игры)
3. «Реал» (Миколаїв) - 29 очков (24 игры)