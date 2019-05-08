Кубок Стэнли: Сент-Луис в ярком матче обыграл Даллас и вышел в полуфинал турнира (видео)

В полуфинале «Сент-Луис» встретится с победителем пары «Колорадо» – «Сан-Хосе».

Накануне состоялся четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, в котором "Сент-Луис" одержал решающую победу над "Далласом" в овертайме, сделав счет в серии 4-3.

«Сент-Луис» – «Даллас» 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Счет в серии 4:3

Шайбы: 1:0 Данн (Пьетранджело, Томас), 13:30, 1:1 Цуккарелло 15:55, 2:1 Марун (Томас, Бозак), 85:50

Вратари: Биннингтон – Бишоп.

В полуфинале «Сент-Луис» встретится с победителем пары «Колорадо» – «Сан-Хосе». Там счет в серии 3:3. В другом полуфинале сезона НХЛ «Бостон» сыграет с «Каролиной».