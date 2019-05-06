Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка вызова в Мексике

Кристина Пограничная и Ева Мелещук добыли по серебряной награде.

Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка вызова в Гвадалахаре.

Кристина Пограничная сумела завоевать серебро в упражнениях с обручем, заработав 21.050 баллов (12.700 сложность + 8.350 исполнение). Пьедестал она разделила с россиянками Александрой Солдатовой, у которой золото, и Екатериной Селезневой (бронза).

Украинка Ева Мелещук, в свою очередь, завоевала серебро в упражнениях с мячом, заработав 19.350 баллов (11.600 сложность + 7.750 исполнение). Золото здесь также у Солдатовой, бронза - у итальянки Александры Аджурджукулезе, сообщает Xsport.

Напомним, сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото этапа Кубка мира, который проходил в Софии.