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Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото этапа Кубка мира (видео)

23:45, 14 апреля 2019
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Украинские гимнастки выиграли этап Кубка мира в Софии / Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation

Украинки победили в групповых упражнениях с 3 обручами и 4 булавами, сообщает пресс-служба НОК Украині.

Результат сборной Украины – 24,100 балла, что на 0,05 балла больше результата сборной Болгарии, которая заняла второе место. Третье место - у команды Японии.

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Теги: #художественная гимнастика