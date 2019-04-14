Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото этапа Кубка мира (видео)
23:45, 14 апреля 2019Другое
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Украинки были лучшими в групповых упражнениях с 3 обручами и 4 булавами.
Украинские гимнастки выиграли этап Кубка мира в Софии / Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation
Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото этапа Кубка мира в Софии.
Украинки победили в групповых упражнениях с 3 обручами и 4 булавами, сообщает пресс-служба НОК Украині.
Результат сборной Украины – 24,100 балла, что на 0,05 балла больше результата сборной Болгарии, которая заняла второе место. Третье место - у команды Японии.
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