цей матеріал доступний українською

Умер легендарный тренер сборной Украины по баскетболу Зураб Хромаев

14:48, 30 апреля 2019
Другое
25 0
Зураб Хромаев / bulvar.com.ua

Во вторник, 30 апреля на 73-м году жизни скончался бывший президент Федерации баскетбола Украины и первый тренер сборной Украины Зураб Хромаев.

Специалист долгие годы боролся с сахарным диабетом, из-за которого в 2007 году покинул пост президента ФБУ, сообщает Xsport.

Читайте такжеУмер легенда Формулы-1 Чарли Уайтинг

В течение своей тренерской карьеры Хромаев вместе с Александром Гомельским работал со сборной СССР, был главным тренером киевских СКА и «Будивельника» и с последним неоднократно становился чемпионом Украины.

Также Хромаев был первым главным тренером национальной команды Украины, которую сумел вывести в финальную часть чемпионата Европы-1997.

Как сообщал УНИАН, в конце января ушел из жизни легендарный украинский центровой Александр Окунский, который в течение игровой карьеры выступал под руководством Хромаева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #баскетбол#сборная Украины по баскетболу