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Ушел из жизни пятикратный чемпион Украины по баскетболу Александр Окунский

13:57, 21 января 2019
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Окунський умер на 48-м году жизни / fbu.ua

Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за Шахтер, Будівельник, БИПА-Мода, БК Киев и БК Одесса, сообщает Федерация баскетбола Украины.

За рубежом Окунский дважды - в сезонах 1999-2000 и 2001-2002 выступал за Летувос Ритас, а также за турецкий БК Дарюшшафака, хорватский БК Цибона, черногорскую Будучность и греческий Мент.

Окунский пять раз владел титулом чемпиона Украины (1992, 1993, 1994, 1995, 1998) и стал двукратным чемпионом Литвы (2000, 2002).

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Теги: #смерть#баскетбол#Будивельник