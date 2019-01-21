Ушел из жизни пятикратный чемпион Украины по баскетболу Александр Окунский

Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за Шахтер, Будівельник, БИПА-Мода, БК Киев и БК Одесса

После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский.

Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за Шахтер, Будівельник, БИПА-Мода, БК Киев и БК Одесса, сообщает Федерация баскетбола Украины.

За рубежом Окунский дважды - в сезонах 1999-2000 и 2001-2002 выступал за Летувос Ритас, а также за турецкий БК Дарюшшафака, хорватский БК Цибона, черногорскую Будучность и греческий Мент.

Окунский пять раз владел титулом чемпиона Украины (1992, 1993, 1994, 1995, 1998) и стал двукратным чемпионом Литвы (2000, 2002).