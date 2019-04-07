17-летняя украинка Снигур выиграла турнир ITF в Японии

Это третий титул в карьере Дарьи Снигур.

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур завоевала свой самый крупный в карьере титул, победив в финале турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов четвертую сеянную канадку Ребекку Марино. Счет поединка - 6:4, 6:2, сообщает Xsport.

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Матч в Касиве, Япония, продлился 1 час и 8 минут. Победа в нем позволила украинке завоевать свой третий в карьере трофей после 15-тысячников в Анталье и Шарм-эль-Шейхе.

Отметим, что Марино в 2011 году входила в топ-40 рейтинга WTA, но в 2013 году приняла решение завершить карьеру из-за критики в социальных сетях. В феврале 2018 года канадка вернулась на корт и выиграла три подряд 15-тысячника.

После победы над 28-летней соперницей Снигур вернется в мировой рейтинг, откуда выбыла из-за реформы ITF.

Напомним, 15-летняя украинка Дарья Лопатецкая также выиграла турнир в Японии, войдя в топ-300 рейтинга WTA.