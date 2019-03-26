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Свитолина взяла паузу после серии турниров в США - вернется на корт в апреле

14:34, 26 марта 2019
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Свитолина вернется в большой спорт в конце апреля / instagram.com/elisvitolina

На своей странице в социальной сети Instagram Элина Свитолина поделилась фотографией, которую подписала: "Весна - время перемен. Меняйся к лучшему!", сообщает Большой теннис Украины

Свитолина в марте стала полуфиналисткой соревнований Premier Mandatory в Индиан-Уэллс, после чего проиграла в стартовом матче аналогичного турнира в Майами. Между этими двумя турнирами Свитолина открыла в Далласе свой благотворительный фонд, который создан для помощи талантливым детям.

Украинка планирует вернуться в WTA-Tour через месяц и заявлена на грунтовый турнир серии Premier в Штутгарте (Германия), который стартует 22 апреля.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина