Свитолина взяла паузу после серии турниров в США - вернется на корт в апреле

Украинка планирует вернуться в WTA-Tour через месяц и заявлена на грунтовый турнир серии Premier в Штутгарте (Германия), который стартует 22 апреля.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отдыхает после американской серии турниров и вернется в Тур лишь в конце апреля.

На своей странице в социальной сети Instagram Элина Свитолина поделилась фотографией, которую подписала: "Весна - время перемен. Меняйся к лучшему!", сообщает Большой теннис Украины.

Свитолина в марте стала полуфиналисткой соревнований Premier Mandatory в Индиан-Уэллс, после чего проиграла в стартовом матче аналогичного турнира в Майами. Между этими двумя турнирами Свитолина открыла в Далласе свой благотворительный фонд, который создан для помощи талантливым детям.

Украинка планирует вернуться в WTA-Tour через месяц и заявлена на грунтовый турнир серии Premier в Штутгарте (Германия), который стартует 22 апреля.