Свитолина взяла паузу после серии турниров в США - вернется на корт в апреле
14:34, 26 марта 2019Другое
26 0
Украинка планирует вернуться в WTA-Tour через месяц и заявлена на грунтовый турнир серии Premier в Штутгарте (Германия), который стартует 22 апреля.
Свитолина вернется в большой спорт в конце апреля / instagram.com/elisvitolina
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отдыхает после американской серии турниров и вернется в Тур лишь в конце апреля.
На своей странице в социальной сети Instagram Элина Свитолина поделилась фотографией, которую подписала: "Весна - время перемен. Меняйся к лучшему!", сообщает Большой теннис Украины.
Свитолина в марте стала полуфиналисткой соревнований Premier Mandatory в Индиан-Уэллс, после чего проиграла в стартовом матче аналогичного турнира в Майами. Между этими двумя турнирами Свитолина открыла в Далласе свой благотворительный фонд, который создан для помощи талантливым детям.
Украинка планирует вернуться в WTA-Tour через месяц и заявлена на грунтовый турнир серии Premier в Штутгарте (Германия), который стартует 22 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter