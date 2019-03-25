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Женская сборная Украины завоевала серебро чемпионата Европы по стрельбе

09:50, 25 марта 2019
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Елена Костевич / НОК Украины

В финале континентального первенства, который состоялся в хорватской Осиеке, украинки Елена Костевич и Анна Левковская потерпели поражение от немецкого дуэта со счетом 8:16. 

"Бронзу" завоевала российская национальная команда.

Напомним, что до этого Елена Костевич, Олег Омельчук и Павел Коростылев стали чемпионами Европы по стрельбе.

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Теги: #Елена Костевич