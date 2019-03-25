Женская сборная Украины завоевала серебро чемпионата Европы по стрельбе

Команда украинок уступила немкам.

Женская сборная Украины заняла второе место на чемпионате Европы-2019 по стрельбе с 10 метров с травматического пистолета.

В финале континентального первенства, который состоялся в хорватской Осиеке, украинки Елена Костевич и Анна Левковская потерпели поражение от немецкого дуэта со счетом 8:16.

"Бронзу" завоевала российская национальная команда.

Напомним, что до этого Елена Костевич, Олег Омельчук и Павел Коростылев стали чемпионами Европы по стрельбе.