Сборная Украины завоевала две золотые медали чемпионата Европы по стрельбе

Лучшими на континенте стали Павел Коростылев и дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук.

В Осиеке (Хорватия) продолжается чемпионат Европы по спортивной стрельбе где на счету украинцев за один день было завоевано две золотые медали.

С учетом того, что один вид соревнований составляли дуэты, три представителя сборной Украины стали обладателями континентального золотую, сообщает официальный сайт соревнований.

В стрельбе из пневматического оружия в упражнении ПП-3 лучшим в Европе стал Павел Коростылев. Он набрал 241.3 балла, опередив в турнирной таблице Дамира Мікеча из Сербии (239.9) и Джузеппе Джордано из Италии (219.4).

4-е место в этих зсоревнованиях занял еще один представитель Украины Олег Омельчук (199.3).

Реабилитировался Омельчук в дуэте с Еленой Костевич в соревнованиях смешанных команд. Наш дуэт набрал 486.0 балла, опередив пары из России - 485.1, и Сербии - 418.6.

Чемпионат Европы в Осиеке продолжается с 16 по 25 марта.