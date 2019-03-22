Пидручный оказался лучшим из украинцев в спринтерской гонке этапа Кубка мира

Украинец занял 29-е место в итоговой турнирной таблице.

В Холменколлене (Норвегия) завершилась спринтерская гонка последнего в сезоне этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшим из украинцев оказался Дмитрий Пидручный.

Наш спортсмен занял 29-е место в итоговом протоколе, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец допустил 1 промах при стрельбе в положении стоя и отстал от победителя гонки на 1 минуту 35.1 секунды.

Артем Прима финишировал на 40-м месте - 2 промаха и отставание на 1 минуту 58.5 секунды. Сергей Семенов показал 86-й результат - 2+1 промаха при стрельбе лежа и стоя, соответственно, и 3:43.9 отставания. А Виталий Труш занял 100-е место 3+2 промаха и 4:36.1 отставания.

Победителем гонки стал Йоханнес Бё из Норвегии с результатом 24 минуты 39.9 секунды и 1 промахом на "стойке" Призерами - Лукас Хофер из Италии и француз Квентин Филлон Майе.