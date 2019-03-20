В Токио презентовали факел Олимпиады-2020 в виде "золотой сакуры"

Японские создатели символа летних Игр-2020 стремились почтить память жертв землетрясений и цунами 2011 года.

20 марта в Токио состоялась презентация факела летних Олимпийских игр 2020 года.

Он выполнен в форме сакуры. Дизайнеров вдохновила цветущая сакура – дерево, которое обычно ассоциируется с Японией, сообщает Reuters.

The design of the #Tokyo2020 Olympic Torch has been unveiled! The torch bears the motif of a cherry blossom, Japan’s best-loved flower, and will begin its journey across the country with the arrival of the cherry blossom season in March 2020. 🌸 #TorchRelay@OlympicFlamepic.twitter.com/xfPn6MQz8S — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 20 березня 2019 р.

Факел выполнен из алюминия в цвете "золотая сакура" и весит около 1,2 кг. Из каждого его лепестка будут выходить отдельные языки пламени, которые объединяются воедино.

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Часть материала для факелов была взята из переработанного алюминия, который использовался при строительстве временного жилья для пострадавших от землетрясения и цунами на северо-востоке страны в 2011 году. Таким образом японцы хотели почтить память всех, кто пострадал от стихийного бедствия, и поддержать процесс восстановления региона.

Организаторы добавляют, что факел сконструирован таким образом, чтобы пламя не погасло даже во время сезона тайфунов.

Путешествие факела по Японии начнется во время цветения сакуры в марте 2020 года.

Как сообщал УНИАН, МОК грозит России отстранением от летних Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио.