В Токио презентовали факел Олимпиады-2020 в виде "золотой сакуры"

15:22, 20 марта 2019
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В Токио представили факел Олимпийских игр-2020 / оргкомитет Олимпиады-2020

Он выполнен в форме сакуры. Дизайнеров вдохновила цветущая сакура – дерево, которое обычно ассоциируется с Японией, сообщает Reuters.

Факел выполнен из алюминия в цвете "золотая сакура" и весит около 1,2 кг. Из каждого его лепестка будут выходить отдельные языки пламени, которые объединяются воедино.

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Часть материала для факелов была взята из переработанного алюминия, который использовался при строительстве временного жилья для пострадавших от землетрясения и цунами на северо-востоке страны в 2011 году. Таким образом японцы хотели почтить память всех, кто пострадал от стихийного бедствия, и поддержать процесс восстановления региона.

Организаторы добавляют, что факел сконструирован таким образом, чтобы пламя не погасло даже во время сезона тайфунов.

Путешествие факела по Японии начнется во время цветения сакуры в марте 2020 года. 

Как сообщал УНИАН, МОК грозит России отстранением от летних Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио.  

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Теги: #Олимпийские игры-2020 в Токио