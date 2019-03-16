Хэмилтон выиграл квалификацию первого в сезоне Гран-при Австралии
11:15, 16 марта 2019Другое
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Британец поделил стартовое поле решетки с партнером по команде Валттери Боттасом.
Пилоты Mercedes как и ранее продолжают удерживать лидирующие позиции в Формуле-1 / formula1.com
В Мельбурне завершилась квалификация первой в сезоне гонки чемпионата мира по автоспорту в классе Формулы-1 Гран-при Австралии.
Быстрейший круг сегодня утром по киевскому времени преодолел британец Льюис Хэмилтон из немецкой Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.
Результат британца составил 1 минуту 20.486 секунды.
На 0,112 секунды от британца отстал его партнер по команде финн Валттери Боттас.
На второй поле стартовой решетки завтра в гонке стартуют Себастьян Феттель из Ferrari и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), а пятерку сильнейших гонщиков по итогам квалификации замкнул Чарльз Леклер из Ferrari.
Гонка Гран-при Австралии состоится в воскресенье утром, 17 марта, в Мельбурне.
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