Хэмилтон выиграл квалификацию первого в сезоне Гран-при Австралии

Британец поделил стартовое поле решетки с партнером по команде Валттери Боттасом.

В Мельбурне завершилась квалификация первой в сезоне гонки чемпионата мира по автоспорту в классе Формулы-1 Гран-при Австралии.

Быстрейший круг сегодня утром по киевскому времени преодолел британец Льюис Хэмилтон из немецкой Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.

Результат британца составил 1 минуту 20.486 секунды.

На 0,112 секунды от британца отстал его партнер по команде финн Валттери Боттас.

На второй поле стартовой решетки завтра в гонке стартуют Себастьян Феттель из Ferrari и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), а пятерку сильнейших гонщиков по итогам квалификации замкнул Чарльз Леклер из Ferrari.

Гонка Гран-при Австралии состоится в воскресенье утром, 17 марта, в Мельбурне.