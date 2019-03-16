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Хэмилтон выиграл квалификацию первого в сезоне Гран-при Австралии

11:15, 16 марта 2019
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Пилоты Mercedes как и ранее продолжают удерживать лидирующие позиции в Формуле-1 / formula1.com

Быстрейший круг сегодня утром по киевскому времени преодолел британец Льюис Хэмилтон из немецкой Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.

Результат британца составил 1 минуту 20.486 секунды.

На 0,112 секунды от британца отстал его партнер по команде финн Валттери Боттас.

На второй поле стартовой решетки завтра в гонке стартуют Себастьян Феттель из Ferrari и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), а пятерку сильнейших гонщиков по итогам квалификации замкнул Чарльз Леклер из Ferrari.

Гонка Гран-при Австралии состоится в воскресенье утром, 17 марта, в Мельбурне.  

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Теги: #Австралия#Мельбурн#Формула-1#Льюис Хэмилтон