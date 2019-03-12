Детройт без украинца Михайлюка проиграл Бруклину в матче регулярного чемпионата НБА

Матч завершился со счетом 75:103.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации команда украинского легионера Святослава Михайлюка Детройт Пистонз гостила у Бруклин Нетс и проиграла.

Матч завершился со счетом 75:103, сообщает официальный сайт лиги.

Детройт проиграл три из четырех четвертей, сумев сыграть с соперником на равных лишь в третьей 12-минутке - 27:27.

Самым результативным игроком матча стал Спенсер Динвидди из Бруклин Нетс, на счету которого 19 очков.

Святослав Михайлюк пропустил матч по решению тренерского штаба Пистонз.

НБА. Регулярный чемпионат.

11 марта.

Вашингтон – Сакраменто 121:115 (28:20, 31:40, 31:21, 31:34)

Вашингтон: Бил (27 + 9 подборов + 9 передач), Саторански (17 + 7 передач), Портис (17 + 13 подборов + 5 потерь), Грин (11), Ариза (11 + 10 подборов) – старт;Паркер (18), Рэндл (12), Браун (6), Брайант (2).

Сакраменто: Фокс (23 + 8 передач + 6 потерь), Хилд (15), Барнс (15), Богданович (13),Коули-Стайн (10 + 8 подборов) – старт; Бьелица (15 + 12 подборов), Джайлз(12), Брюэр (8), Беркс (4), Феррелл (0).

Кливленд – Торонто 126:101 (25:24, 34:31, 32:22, 35:24)

Кливленд: Секстон (28), Осман (19 + 7 подборов + 7 передач), Жижич (17 + 7 подборов),Лав (16 + 18 подборов), Найт (12) – старт; Кларксон (14), Нваба (9), Стаускас(8), Фрай (3), Адель (0), Крисс (0).

Торонто: Ленард (25 + 9 подборов), Сиакам (15), Лаури (14 + 6 передач), Грин (5),Марк Газоль (2 + 7 подборов) – старт; Пауэлл (9 + 5 потерь), Лин (8),Ануноби (8), Ибака (8 + 7 подборов), Миллер (3), Маккоу (2), Буше (2).

Бруклин – Детройт 103:75 (27:19, 34:16, 27:27, 15:13)

Бруклин: Крэбб (14 + 10 подборов), Куруц (13), Харрис (12), Расселл (11 + 7 передач),Аллен (11 + 8 подборов) – старт; Динуидди (19), Леверт (12 + 5 потерь),Кэрролл (5), Пинсон (3), Дэвис (3 + 9 подборов), Напьер (0), Дадли (0),Холлис-Джефферсон (0).

Детройт: Драммонд (13 + 20 подборов), Гриффин (10 + 7 подборов + 6 передач),Джексон (6), Эллингтон (6), Браун (5) – старт; Смит (9), Гэллоуэй (9),Робинсон (8), Макер (5), Кеннард (2), Пачулия (2), Томас (0), Луэр (0).

Хьюстон – Шарлотт 118:106 (38:19, 33:25, 22:36, 25:26)

Хьюстон: Харден (28 + 10 передач), Гордон (22), Капела (19 + 15 подборов), Пол (10 + 10 подборов), Такер (3) – старт; Фарид (16 + 9 подборов), Риверс (8), Грин(6), Шамперт (6), Кларк (0).

Шарлотт: Уокер (40 + 10 подборов + 7 передач), Бэйкон (13), Бриджес (12), Лэмб (8 + 6 передач), Эрнангомес (2) – старт; Камински (15), Монк (10), Грэм (6),Бийомбо (0).

Юта – Оклахома-Сити 89:98 (21:22, 16:28, 26:27, 26:21)

Клипперс – Бостон 140:115 (25:19, 37:30, 39:36, 39:30)