БК Днепр третий год подряд выиграл Кубок Украины по баскетболу

В финальном матче днепряне обыграли "Одессу".

В Днепре определился обладатель Кубка Украины по баскетболу сезона-2018/2019. БК «Днепр» на домашней арене обыграл «Одессу» и третий год подряд выиграл титул.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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Хозяева площадки начали встречу не самым лучшим образом. Если в первой четверти команда Дениса Журавлева ушла на перерыв с отставанием в два очка, то после второй десятиминутки оно увеличилось до 11 пунктов. В третьем игровом отрезке «Днепр» стал набирать обороты и обыграл соперника со счетом 20:9, сократив преимущество соперников до трех очков. В финальной четверти днепряне наконец-то вышли вперед и, создав комфортный гандикап, сумели удержать его до конца поединка. Таким образом матч закончился со счетом 74:69.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Днепра» Станислав Тимофеенко, записавший в свой актив 24 очка, а также сделавший 9 подборов при 4-х потерях.

«Днепр» – «Одесса» 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)

«Днепр»: Вильховецкий, Мишула (20 + 5 передач), Закурдаев (4 + 5 подборов), Тимофеенко (24 + 9 подборов + 4 потери), Натяжко (8 + 6 подборов) – старт; Глебов (6 + 4 передачи), Ревзин (5), Фесенко (5 + 5 подборов + 2 блок-шота), Сизов (2), Шундель (0 + 4 потери).

«Одесса»: Мэйси (19 + 7 подборов + 13 передач + 4 потери), Щепкин (12), Пустозвонов (11 + 6 подборов), Новиков (10), Хелманис (2) – старт; Шеляков (11), Мартин (4 + 5 подборов), Ткачук, Скрипец.

Напомним, что в прошлом и позапрошлом году «Днепр» также праздновал победу в Кубке Украины. В 2018-м подопечные Дениса Журавлева обыграли в решающем матче «Химик» (78:71), а в 2017-м – «Будивельник» (86:82).