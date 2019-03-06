Украинки сыграли вничью с американками в первом туре командного ЧМ по шахматам

Игра завершилась со счетом 2:2.

В Астане (Казахстан) стартовали командные чемпионаты мира по шахматам, в которых принимают участие 10 мужских и 10 женских команд из 14-ти стран.

В этом году Украину представляет только женская сборная в составе: Мария Музычук, Анна Музычук, Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Нааталия Букса, сообщает SportOnline.

В женском турнире сильнейшую команду мира будут выявлять сборные России, Армении, Венгрии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, США и Украины. Россиянки являются действующими обладательницами титула.

В первом туре сборная Украины встречалась с командой США. Соперники не смогли выявить победителя, матч завершился вничью – 2:2. Свою партию выиграла Мария Музычук, вничью со своими соперницами сыграли Инна Гапоненко и Наталия Букса, а Анна Ушенина потерпела поражение.

В других матчах первого тура Армения победила Египет – 4:0, Россия выиграла у Казахстана – 3:1, Индия разошлась вничью с Грузией – 2:2, а Китай победил Венгрию – 3,5:0,5.

Во втором туре соперницами украинок будут шахматистки Египта.