Харлан завоевала первую медаль в сезоне - бронзу на Гран-при Каира по фехтованию

Украинская фехтовальщица упустила выход в финал в настоящем триллере.

Украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан завоевала бронзу на Гран-при Каира - это дебютная награда Харлан в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Победительница общего зачета прошлогоднего Кубка мира Харлан была вынуждена пропустить первый этап нового сезона, а затем неудачно выступила в Солт-Лейк-Сити, проиграв в первом же бою.

Выступление на Гран-при в Египте украинка, посеянная под третьим номером, начала уверенной победой над двукратной чемпионкой Азии в команде Хенгу Янг 15:4. Затем Харлан прошла россиянку Ольгу Никитину (15:9) и свою подругу украинку Алину Комащук (15:9). В четвертьфинале Харлан сошлась с шестой сеяной, серебряным призером Азиатских игр-2018 китаянкой Шао Йаки и победила 15:6.

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Схватка за выход в финал оказалась очень увлекательной. Харлан встретилась со второй сеяной кореянкой Чои Су Йон. Бой начался со счета 5:0 в пользу кореянки и лишь после этого украинка сумела впервые ее уколоть. Переломный момент наступил при счете 10:4, опять таки, в пользу Су Йон. Харлан начала отыгрывать отставание, но после пяти удачных атак оступилась и, казалось, серьезно подвернула ногу.

Врачи оперативно помогли украинке, заморозили ей ногу и Харлан сравняла счет – 11:11, а затем и вовсе повела – 14:12. Для выхода в финал украинке не хватало лишь одного укола, но она позволила схватке дойти до точки кипения – кореянка сравняла счет. Саблистки практически одновременно укололи друг друга и судьи долго не могли принять решение, кому отдать решающее очко. В итоге, победила кореянка - 15:14.

Поединок за третье место по правилам Гран-при не предусмотрен, и Харлан автоматически получила медаль. Это ее первая медаль в сезоне. Первое место досталось россиянке Софье Великой, которая в финале одолела кореянку со счетом 15:12. Еще одна бронза у француженки Сесилии Бердер.