Норвежец Бе победил в гонке преследования, украинцы не попали в топ-10 на ЧЕ по биатлону
Норвежский биатлонист Тарьей Бе вслед за победой во вчерашнем спринте сумел финишировать первым в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Белорусь).
Об этом сообщает официальный сайт IBU.
Норвежец без проблем прошел гонку, допустив единственный промах во время последнего выстрела, но все же даже с учетом дополнительного круга опередил ближайшего преследователя почти на 30 секунд.
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Вторым финишировал россиянин Матвей Елисеев, который стартовал под 11-м номером. Показал прогресс и стартовавший 10-м норвежец Хавард Богетвейт, занявший третье место.
Лучшим среди украинцев оказался Руслан Ткаленко, который вчера в спринте занял 33-е место, а сегодня с тремя промахами по ходу дистанции сумел финишировать 15-м.
Артем Прима допустил две ошибки и занял 27-ю строчку, а Сергей Семенов при двух промахах финишировал лишь 27-м.
В рамках чемпионата Европы по биатлону, который завершается сегодня, состоится еще женская гонка преследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (12.5 КМ)
1. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) 31:10.3
2. Матвей Елисеев (Россия, 0+1+0+0) +28.5
3. Хавард Богетвейт (Норвегия, 0+0+1+0) +54.2
4. Сергей Бочарников (Беларусь, 1+0+0+1) +1:04.1
5. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 1+0+1+1) +1:13.2
6. Дмитрий Малышко (Россия, 0+0+0+2) +1:17.2
…
15. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2+1+0) +2:20.0
27. Артем Прима (Украина, 0+1+1+1) +2:41.6
37. Сергей Семенов (Украина, 1+0+0+1) +3.20.4