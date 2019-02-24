Норвежец Бе победил в гонке преследования, украинцы не попали в топ-10 на ЧЕ по биатлону

Лучшим среди украинских биатлонистов стал Руслан Ткаленко, занявший 15-е место.

Норвежский биатлонист Тарьей Бе вслед за победой во вчерашнем спринте сумел финишировать первым в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Белорусь).

Об этом сообщает официальный сайт IBU.

Норвежец без проблем прошел гонку, допустив единственный промах во время последнего выстрела, но все же даже с учетом дополнительного круга опередил ближайшего преследователя почти на 30 секунд.

Читайте такжеПидручный попал в Топ-20 спринтерской гонки чемпионата Европы по биатлону

Вторым финишировал россиянин Матвей Елисеев, который стартовал под 11-м номером. Показал прогресс и стартовавший 10-м норвежец Хавард Богетвейт, занявший третье место.

Лучшим среди украинцев оказался Руслан Ткаленко, который вчера в спринте занял 33-е место, а сегодня с тремя промахами по ходу дистанции сумел финишировать 15-м.

Артем Прима допустил две ошибки и занял 27-ю строчку, а Сергей Семенов при двух промахах финишировал лишь 27-м.

В рамках чемпионата Европы по биатлону, который завершается сегодня, состоится еще женская гонка преследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (12.5 КМ)

1. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) 31:10.3

2. Матвей Елисеев (Россия, 0+1+0+0) +28.5

3. Хавард Богетвейт (Норвегия, 0+0+1+0) +54.2

4. Сергей Бочарников (Беларусь, 1+0+0+1) +1:04.1

5. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 1+0+1+1) +1:13.2

6. Дмитрий Малышко (Россия, 0+0+0+2) +1:17.2

…

15. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2+1+0) +2:20.0

27. Артем Прима (Украина, 0+1+1+1) +2:41.6

37. Сергей Семенов (Украина, 1+0+0+1) +3.20.4