Украинец Семенов попал в топ-10 индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону

Победителем сенсационно стал болгарин Анев.

В рамках чемпионата Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) состоялась мужская индивидуальная гонка.

Чемпионом Европы в "индивидуалке" стал болгарский биатлонист Красимир Анев. 31-летний спортсмен допустил 1 промах и показал результат 53 минуты 18,1 секунды.

На второй строчке расположился норвежец Тарьей Бе. Бронзовая медаль досталась еще одному представителю Норвегии Эндре Стремсхейму, сообщает официальный сайт IBU.

Лучшим из украинцев стал Сергей Семенов, он занял 9-е место. На 11-й позиции оказался еще один представитель Украины Руслан Ткаленко.

Чемпионат Европы по биатлону

Мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

1. Красимир Анев 53.18,1 (0+1+0+0).

2. Тарьей Бе +3,7 (0+0+1+2).

3. Эндре Стремсхейм +11,1 (0+1+0+1).

4. Ондржей Моравец +22,4 (0+2+0+0).

5. Матвей Елисеев +1.29,5 (1+2+0+1).

...

9. Сергей Семенов (УКРАИНА) +2:37.04 (0+2+1+1).

11. Руслан Ткаленко (УКРАИНА) +2:43.23 (1+2+0+0).

26. Антон Дудченко (УКРАИНА) +4:16.81 (0+0+0+1).

33. Артем Прима (УКРАИНА) +4:34.45 (1+2+1+1).

Сошли с дистанции: Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк (Украина).

Также сегодня, 20 февраля, состоится женская индивидуальная гонка.