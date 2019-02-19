Калгари стал лидером Западного дивизиона НХЛ, Чикаго и Оттава забили 15 шайб на двоих

Матч в Чикаго завершился со счетом 8:7.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге Калгари Флеймз вышел на первое место в общей таблице лиги.

Канадцы выиграли у Аризовы со счетом 5:2 и воспользовались осечкой Сан-Хосе Шаркс, который проиграл Бостон Брюинз со счетом 5:6, сообщает официальный сайт лиги.

Таким образом, Калгари набрал 79 очков, в то время как у Сан-Хосе осталось 78 баллов в турнирной таблице Западного дивизиона. В свою очередь, лидером Восточной конференции и всей таблицы НХЛ в целом остается Тампа-Бэй Лайтнинг, на счету которой 94 очка.

А самым ярким событием дня в лиге стал матч Чикаго Блэкхокс и Оттава Сенаторз, в котором команды на двоих забросили 15 шайб. Более удачливым в этой перестрелке оказались хоккеисты из Чикаго - 8:7.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

18 февраля.

Калгари – Аризона – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Райан (Хэтэуэй, Джиордано), 1:1 – 26 Гарланд (Казинс), 2:1 – 31 Джиордано (Андерссон, Ткачак), 2:2 – 34 Уил (Экман-Ларссон, Гальченюк), 3:2 – 36 Царник (Андерссон, Беннетт), 4:2 – 45 Фролик (Баклунд, Линдхольм), 5:2 – 58 Баклунд (Фролик, Линдхольм).

Коламбус – Тампа-Бэй – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 11 Кучеров (Сергачев, Гурде), 0:2 – 14 Кучеров (), 0:3 – 39 Стэмкос (Пойнт, Кучеров), 0:4 – 40 Пойнт (Кучеров), 0:5 – 40 Пойнт (Сергачев, Кучеров), 1:5 – 58 Седлак (Харрингтон, Нэш).

Чикаго – Оттава – 8:7 (5:4, 2:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Балцерс (Бедкер, Тирни), 0:2 – 2 Райан (Дзингел, Дюшен), 1:2 – 3 Дебринкат (Кэйн, Тэйвс), 2:2 – 5 Дебринкат (Строум, Кагун), 2:3 – 7 Уайт (), 3:3 – 12 Кэйн (Кит), 4:3 – 13 Строум (Кит), 5:3 – 14 Саад (Анисимов, Сайкура), 5:4 – 17 Стоун (Уайт, Ткачак), 5:5 – 21 Уайт (Стоун, Ткачак), 6:5 – 28 Дебринкат (Строум), 7:5 – 30 Форслинг (Дебринкат, Саад), 8:5 – 43 Тэйвс (Кэйн, Дебринкат), 8:6 – 49 Шабо (Дюшен, Сиси), 8:7 – 54 Шабо (Пяярви-Свенссон, Пажо).

Колорадо – Вегас – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Джост (), 2:0 – 25 Агоццино (Маккиннон, Ландескуг), 3:0 – 46 Калверт (Агоццино, Ньето).

Сан-Хосе – Бостон – 5:6 (1:3, 3:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Крюг (Бержерон, Крейчи), 0:2 – 16 Хара (Курали), 0:3 – 18 Кульман (Крейчи, Дебраск), 1:3 – 19 Торнтон (Павелски), 2:3 – 22 Павелски (Кутюр, Бернс), 2:4 – 26 Дебраск (Бэкес, Хейнен), 3:4 – 36 Торнтон (Шимек, Серенсен), 4:4 – 39 Кутюр (), 5:4 – 53 Торнтон (Браун, Павелски), 5:5 – 58 Вагнер (Эккиари, Карло), 5:6 – 63 Макэвой (Дебраск, Крейчи).

Лос-Анджелес – Вашингтон – 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Овечкин (Врана, Карлсон), 0:2 – 12 Коннолли (Орлов, Бураковски), 0:3 – 25 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 1:3 – 48 Иафалло (ЛаДуэ, Браун), 2:3 – 59 Ковальчук (Даути, Копитар).