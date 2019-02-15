Украинские биатлонисты провалили мужскую спринтерскую гонку этапа Кубка мира

Лучший из наших Дмитрий Пидручный занял 33-е место.

В Солт-Лейк-Сити (США) завершилась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону в рамках которой украинские биатлонисты не смогли показать высоких результатов.

Лучший из наших - Дмитрий Пидручный - занял 33-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец допустил 4 промаха на двух огневых рубежах - в стрельбе из положения лежа и стоя и отстал от победителя гонки на 1 минуту 41.7 секунды.

В свою очередь, Артем Тищенко финишировал 54-м ( 0+2 промаха, 2:33.4 мин. отставания), а Тарас Лесюк - 78-м - 2+2, +3:40.0 мин. отставания.

Победу в гонке одержал норвежец Кристиансен с результатом 23 минуты 29.7 секунды.