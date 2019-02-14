Кросби с "Питтсбургом"взял верх над Макдэвидом и "Эдмонтоном" в битве лучших игроков НХЛ

Матч завершился со счетом 3:1.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге Сидни Кросби вместе с "Питтсбургом" в шестой раз из шести обыграл Коннора Макдэвида и "Эдмонтон".

Два капитана и центрфорварда, которых называют одними из лучших игроков лиги, сделали по одной передаче, сообщает официальный сайт лиги.

В матчах против "Ойлерз" с Макдэвидом в составе Кросби набрал 4 (2+2) очка, а Макдэвид в этих играх записал на свой счет 10 (3+7) баллов.

"Это отличное противостояние, - сказал Кросби. - Против Макдэвида непросто защищаться. Можно правильно располагаться позиционно, но даже если вы находитесь на одном уровне, то, учитывая его скорость, у вас почти наверняка будут проблемы".

Вторую подряд победу "Питтсбургу" (30-20-7) принесли голы Брайана Раста, Тедди Блюгера и Джареда Макканна, а вратарь Мэтт Мюррей отразил 38 бросков. В понедельник Мюррей сделал 50 сэйвов в матче с "Филадельфией" (4:1).

"Пингвинз" остались на месте второй "уайлд-кард", но на расстояние трех очков оторвались от ближайшего преследователя в лице "Каролины".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

13 февраля.

Питтсбург – Эдмонтон – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Драйзайтль (Клефбом, Макдэвид), 1:1 – 22 Раст (Думулин, Каллен), 2:1 – 26 Блюгерс (Кросби, Летанг), 3:1 – 59 Макканн ()

Анахайм – Ванкувер – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Сильверберг (Грант, Шор)