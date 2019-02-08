Сборная Украины по хоккею крупно уступила польской команде на турнире в Броварах

Украинцы крайне неудачно провели стартовый период матча

В Броварах на арене «Терминал» прошёл повторный матч международного турнира между сборными Украины и Польши.

В отличии от первого матча, особой борьбы на льду не вышло, сообщает сайт Украинской хоккейной лиги.

Гости ещё в стартовом периоде практически решили исход противостояния. Наша команда пропустила сразу четыре шайбы – у противников отличились Хмелевски, Колуш, Коларж и Пшигодски.

Немного прийти в себя подопечные Андрея Срюбко смогли за вторые 20 минут. Но и тут преуспели гости – Колуш отметился дублем и установил счёт 5:0 в пользу поляков.

Хозяева площадки стали острее атаковать, что и вылилось в гол от Тимура Гриценко на старте третьей 20-минутки. Тренеры двух сборных позволили себе обширную ротацию составов. Как ни старались наши соотечественники, но огорчить соперников хотя бы раз до финальной сирены им не удалось. 5:1 – уже завтра наши соседи в случаи победы над румынской сборной могут обеспечить себе триумф на турнире.

Украина – Польша 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 Хмелевски (Коморски), 00:53. 0:2 Колуш (Хмелевски - больш.), 04:35. 0:3 Коларж (Малашински, Бепиршч), 05:27. 0:4 Пшигодски (Коларж), 16:03. 0:5 Колуш (Бепиршч), 25:03. 1:5 Гриценко (Тимченко, Скрипец), 41:45.