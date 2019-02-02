Николаев уверенно разобрался с Одессой в матче баскетбольной Суперлиги

Николаевцы выиграли со счетом 92:73.

В Николаеве завершился матч чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором Николаев уверенно победил "Одессу".

Игра завершилась со счетом 92:73, сообщает официальный сайт соревнований.

Уверенный рывок на старте игры и мощная заключительная четверть в итоге принесли многочисленным болельщикам Николаева в ФСК “Олимп” яркую и желанную победу.

14:0 – именно такой рывок организовали корабелы за три стартовые минуты матча. Счет набранным баллам открыл признанный снайпер и капитан номинальных хозяев – Алексей Онуфриев, после этого капитана поддержали дважды Попов, Омоейра, Аникиенко и Хохоник.

Ответить одесситы смогли лишь точным трехочковым от Щепкина на четвертой минуте игры. В дальнейшем гости несколько выровняли темп и чаще стали попадать в кольцо соперника, однако разница одержана Николаевом на стартовых минутах так и осталась – 31:19.

Вторая половина получилась менее результативной, но гораздо ровнее.

Сначала команда Черния оторвалась до +18, однако в концовке одесситы усилиями Пустозвонова, Щепкина и Беликова несколько соперников снова догнали – 51:39 после первой половины игры.

Третья десятиминутка была тяжелой для обеих команд. Абсолютно равная игра, где каждый из игроков цеплялся за возможность набрать баллы для своей команды – 20:19. Все должно было решиться в заключительном периоде.

Кот Омоера и Сергей Попов взяли игру в свои руки в начале последней десятиминутки и повели команду за собой. За первые три минуты разница в счете уже составляла 20 баллов. После этого коребели несколько успокоились и сумели довести матч до победного завершения – 92:73.

Суперлига Пари-Матч

2 февраля

МБК «Николаев» - БК «Одесса» - 92:73 (31:19, 20:20, 20:19, 21:15)

Мык: Попов – 18оч; Зотов – 13оч, 6рп; Адедиран – 15оч.

Ед: Пустозвонов – 15оч; Беликов – 14оч, 10пб;Щепкин – 14оч.