Украинские спортсмены покорили подиум Кубка мира по велотреку в Гонконге

Елена Старикова и Любовь Басова завоевали «серебро» в командном спринте, Старикова и Виталий Гринив стали чемпионами в одиночных дисциплинах.

Украинские спортсменки Елена Старикова и Любовь Басова добыли серебряные медали на 6-м этапе Кубка мира по велотреку в Гонконге. В финальном заезде украинки уступили лишь паре китаянок Лин Джунхон и Тянши Чжан. Результат украинок - 33,430 сек, их соперниц - 32,934 сек.

В общем зачете по сумме шести этапов Кубка мира, девушки также стали вице-чемпионками. Об этом сообщает Федерация велоспорта Украины.

В дисциплине одиночный спринт Елена Старикова стала первой. По итогам шести этапов она набрала 2100 очков, опередив на 100 баллов бронзовую медалистку Лондона-2012 Ли Вай Ши из Гонконга. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Еще одному украинцу Виталию Грыниву не было равных в дисциплине скретч. За четыре этапа, на которых проводилась эта гонка, наш спортсмен набрал 1280 очков, опередив показатель австрийца Стефана Матцнера (1255 очков, второй результат).