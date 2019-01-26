цей матеріал доступний українською

Украинские спортсмены покорили подиум Кубка мира по велотреку в Гонконге

21:07, 26 января 2019
Другое
51 0
Любовь Басова и Елена Старикова стали серебряными призерами Кубка мира / facebook.com

Украинские спортсменки Елена Старикова и Любовь Басова добыли серебряные медали на 6-м этапе Кубка мира по велотреку в Гонконге. В финальном заезде украинки уступили лишь паре китаянок Лин Джунхон и Тянши Чжан. Результат украинок - 33,430 сек, их соперниц - 32,934 сек.

В общем зачете по сумме шести этапов Кубка мира, девушки также стали вице-чемпионками. Об этом сообщает Федерация велоспорта Украины.

В дисциплине одиночный спринт Елена Старикова стала первой. По итогам шести этапов она набрала 2100 очков, опередив на 100 баллов бронзовую медалистку Лондона-2012 Ли Вай Ши из Гонконга. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Еще одному украинцу Виталию Грыниву не было равных в дисциплине скретч. За четыре этапа, на которых проводилась эта гонка, наш спортсмен набрал 1280 очков, опередив показатель австрийца Стефана Матцнера (1255 очков, второй результат).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #велоспорт в Украине