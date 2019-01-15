Мужская спринтерская гонка 5-го этапа Кубка мира по биатлону перенесена

В Рупольдинге продолжаются сильнейшие снегопады.

Международный союз биатлонистов официально отменил стартовую гонку 5-го этапа Кубка мира по биатлону - мужской спринт.

Гонка должна была состояться завтра, 16 янваоя в немецком Рупольдинге, сообщает официальный сайт IBU.

Соревнования отменены из-за чрезвычайных погодных условий. В Рупольдинге уже несколько дней подряд продолжается сильнейший снегопад. Церемония открытия этапа КМ по биатлону, которая должна была состояться сегодня, 15 января, также отменена.

«В связи с тем, что местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 км в Рупольдинге не может быть проведена в среду. Следите за новостями», - говорится в обращении IBU.

Из-за мощного снегопада ранее в Австрии и Германии были отменены соревнования в других видах спорта. В частности, было перенесено начало чемпионата Европы по скелетону.

Подробности о новой дате и времени проведения мужского спринта будут позже.

Этап КМ по биатлону в Рупольдинге (Германия) должен состояться 16-20 января.